نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 27 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، العديد من التقلبات الجوية المتمثلة في انخفاض درجات الحرارة، وظهور الشبورة المائية الكثيفة، إضافة إلى فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصباحي.

وأكدت الهيئة أن البلاد تتعرض لموجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، مع تحذيرات من اضطراب مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب

تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية كثيفة بدءًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

وقد تصل الشبورة في بعض الأماكن إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل والوجه البحري والبحر الأحمر

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم، والتي تتنوع بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية على عدد من المناطق، وجاءت التوقعات كالآتي:

1- البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم)

أمطار متوسطة إلى رعدية

قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق الساحلية

2- السواحل الشمالية والوجه البحري

أمطار متوسطة ورعدية على فترات متقطعة

احتمال غزارة الأمطار في بعض الفترات

3- القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد

أمطار خفيفة صباحًا

قد تزداد إلى متوسطة ورعدية مع تقدم ساعات النهار

نشاط رياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من بعض الظواهر الجوية المصاحبة للسحب الرعدية بنسبة حدوث قد تصل إلى 40%، وتشمل:

نشاط رياح قوي مصحوب بهواء هابط قد يثير الرمال والأتربة

ضربات برق وسحب رعدية على بعض المناطق

احتمالات اضطراب الرؤية أثناء فترات الشبورة

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب السرعات العالية على الطرق، واتباع تعليمات المرور، خصوصًا في ساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025

محافظات شمال وجنوب مصر

القاهرة الكبرى

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 17 درجة

الإسكندرية

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 17 درجة

مطروح

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 16 درجة

محافظات الصعيد

سوهاج

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 17 درجة

قنا

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

أسوان

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة