عاجل- السيسي يشدد على إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل ومتابعة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع عدد من المسؤولين التنفيذيين لمتابعة مستجدات مشروع الدلتا الجديدة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى التأكيد على إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل لضمان حماية الموارد المائية الحيوية لمصر.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة

حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف، رئيس الهيئة الهندية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال المصدر الشمالي لمياه الري الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة، بما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وضمان استدامة الموارد المائية لدعم المشروعات القومية للإنتاج الزراعي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الزراعة

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمشروعات الزراعية، لا سيما مشروع الدلتا الجديدة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تحقيق طفرة في قطاع الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمحاصيل الاستراتيجية.

كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية للزراعة وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى تسهم في رفع كفاءة القطاع.

مشروع المسار الناقل ومشروع ضبط النيل

استعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، والذي يتضمن تنفيذ 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 166 كم، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 85%.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الاستمرار في المشروع القومي لضبط النيل وإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل، لضمان حماية الموارد المائية الحيوية وتحقيق الاستدامة البيئية والزراعية.