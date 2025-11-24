نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طوابير مبكرة أمام لجان التجمع الخامس مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الإثنين مشاهد حضور مكثف من الناخبين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة قبل فتح أبواب اللجان استعدادًا لبدء التصويت في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وتوافد المواطنون إلى مقار اللجان منذ الساعات الأولى حاملين بطاقاتهم الشخصية، حيث وقفوا في انتظار بدء عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا، وسط استعدادات تنظيمية مشددة هدفت إلى تسهيل دخول الناخبين وضمان انطلاق العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تواجد لسيارات الإسعاف والفرق الطبية تحسبًا لأي طارئ، فيما أنهت اللجان استعداداتها الفنية واللوجستية قبل بدء التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات المعلنة من الجهات المنظمة.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تُعد المرحلة الثانية الجزء المكمل لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث جرى تقسيم المحافظات إلى مرحلتين لتحقيق أعلى مستوى من التنظيم والإشراف القضائي؛ فبينما انتهت المرحلة الأولى في عدد من المحافظات، تستكمل اليوم باقي المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، وهي:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مترشحًا

ويُنتظر أن تستمر عملية التصويت على مدار اليوم وسط متابعة ميدانية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية.