عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: متابعة مكثفة لليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات: متابعة مكثفة لليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل

شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حرصت على التأكد من سير العملية الانتخابية داخل اللجان بكفاءة وانتظام. وشملت المتابعة مختلف المحافظات التي تجرى بها العملية الانتخابية، وسط حضور ملحوظ من الناخبين على مدار اليوم.

تفاصيل المتابعة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تابعت بصفة مستمرة جميع مراحل التصويت، وأن اللجان الانتخابية شهدت انتظامًا عامًا في سير العملية دون معوقات مؤثرة. كما أشارت إلى أن غرفة عمليات الهيئة كانت على تواصل دائم مع اللجان الفرعية والعامة لضمان التدخل الفوري في حال ظهور أي ملاحظات.

المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول للمرحلة الثانية، استعرضت خلاله أبرز مجريات اليوم ومعدلات الإقبال، إضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين التصويت وتسهيل حركة الناخبين داخل اللجان. وأوضحت الهيئة أن العملية سارت وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تعطيل يذكر.

تصريحات المدير التنفيذي للهيئة

صرح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بأن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى المقدمة من بعض الأحزاب خلال اليوم، وتم التعامل مع جميع الشكاوى بشكل فوري وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الهيئة ملتزمة بالشفافية وتوفير بيئة انتخابية نزيهة تضمن حقوق جميع الأطراف.