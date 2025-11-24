عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: رصد 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية: رصد 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025

شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 متابعة مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت تفاصيل الشكاوى والملاحظات التي تلقتها على مدار اليوم داخل الدوائر الانتخابية المختلفة. وأكدت الهيئة استمرار العمل وفق أعلى مستويات الانضباط لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وسلاسة.

تفاصيل الشكاوى المرصودة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رصد 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية. وتنوعت الشكاوى بين تنظيم العملية الانتخابية ووجود بعض الملاحظات داخل محيط اللجان، حيث تم التعامل مع جميع الشكاوى فور ورودها لضمان انتظام التصويت.

الشكاي الواردة في اليوم الأول



• 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية.

• 28 شكوى بسبب الازدحام والتكدس.

• 14 شكوى توجيه ناخبين.

• 8 شكاوى تجميع ناخبين وتصويت جماعي.

• 8 شكاوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول.

• 7 شكاوى عدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين.

• 4 شكاوى رشاوى انتخابية.

• 8 تسكين خارج الدائرة.

متابعة الهيئة وإجراءات التعامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعاملت مع جميع الشكاوى بشكل فوري، من خلال فرق المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية، لضمان تيسير إجراءات التصويت وإزالة أي معوقات قد تؤثر على المواطن داخل اللجان. كما شددت الهيئة على مواصلة المتابعة الدقيقة خلال اليوم التالي للتصويت داخل مصر.