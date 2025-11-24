نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أيام من طرحها.. أغنية "باشا" تتصدر التريند على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "باشا" لمؤدي المهرجانات مسلم، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق الفيديوهات تيك توك، وذلك بعد أيام من طرحها وتخطت ال٥٩ الف فيديو علي منصة الفيديوهات تيك توك.

تفاصيل أغنية "باشا"

وأغنية "باشا" هي الأغنية الدعائية لـ فيلم "قصر الباشا"، طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" أغنية باشا، ومن كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وجيتار قطاكش، وصولوهات صاصا الشافعي.

تفاصيل فيلم "قصر الباشا"

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المثيرة والتحقيقات المعقدة التي تكشف عن أسرار عديدة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة AH Media Production للمنتجة الاء لاشين، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان.