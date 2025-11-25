نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأرصاد تكشف استمرار تدفق السحب الممطرة وفرص أمطار رعدية وسيول على عدة محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على عدة مناطق في مصر، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر الغيوم على طول السواحل الشمالية، شمال سيناء، وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة أيضًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، مع احتمالية تشكل سيول على بعض المناطق، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق المنحدرة.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى:

القاهرة: 16° الصغرى، 25° العظمى

العاصمة الإدارية: 14° الصغرى، 26° العظمى

6 أكتوبر: 15° الصغرى، 26° العظمى

بنها: 16° الصغرى، 25° العظمى

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 16° الصغرى، 25° العظمى

وادي النطرون: 17° الصغرى، 26° العظمى

كفر الشيخ: 15° الصغرى، 24° العظمى

المنصورة: 15° الصغرى، 24° العظمى

الزقازيق: 16° الصغرى، 25° العظمى

شبين الكوم: 15° الصغرى، 24° العظمى

طنطا: 15° الصغرى، 24° العظمى

السواحل الشمالية:

دمياط: 18° الصغرى، 23° العظمى

بورسعيد: 19° الصغرى، 24° العظمى

الإسكندرية: 15° الصغرى، 23° العظمى

العلمين: 16° الصغرى، 23° العظمى

مطروح: 16° الصغرى، 22° العظمى

السلوم: 15° الصغرى، 21° العظمى

سيوة: 14° الصغرى، 24° العظمى

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: 15° الصغرى، 24° العظمى

السويس: 16° الصغرى، 25° العظمى

العريش: 14° الصغرى، 25° العظمى

رفح: 17° الصغرى، 24° العظمى

جنوب سيناء:

رأس سدر: 16° الصغرى، 25° العظمى

نخل: 15° الصغرى، 22° العظمى

سانت كاترين: 11° الصغرى، 20° العظمى

الطور: 16° الصغرى، 25° العظمى

طابا: 15° الصغرى، 24° العظمى

شرم الشيخ: 20° الصغرى، 29° العظمى

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 19° الصغرى، 27° العظمى

مرسى علم: 19° الصغرى، 28° العظمى

شلاتين: 20° الصغرى، 27° العظمى

حلايب: 22° الصغرى، 25° العظمى

أبو رماد: 20° الصغرى، 27° العظمى

رأس حدربة: 22° الصغرى، 24° العظمى

شمال الصعيد:

الفيوم: 15° الصغرى، 25° العظمى

بني سويف: 15° الصغرى، 25° العظمى

المنيا: 14° الصغرى، 25° العظمى

جنوب الصعيد:

أسيوط: 14° الصغرى، 26° العظمى

سوهاج: 15° الصغرى، 27° العظمى

قنا: 18° الصغرى، 30° العظمى

الأقصر: 18° الصغرى، 29° العظمى

أسوان: 19° الصغرى، 31° العظمى

الوادي الجديد: 15° الصغرى، 27° العظمى

أبو سمبل: 19° الصغرى، 31° العظمى

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة في المناطق الساحلية والطرق المؤدية للجبال بسبب الأمطار الغزيرة

متابعة تحديثات حالة الطقس لحظة بلحظة عبر موقع الهيئة ووسائل الإعلام

توخي الحذر من احتمالية تشكل السيول في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر