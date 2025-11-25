نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين بفستان الزفاف عبر "إنستجرام".. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي عز الدين مجموعة من الصور، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتديه فستان زفاف، على طريقة الذكاء الإصطناعي.



وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصور، وأشاد الكثير من جمهورها بتلك الصور، والبعض قام بتهنئتها على حفل زفافها.



آخر أعمال مى عز الدين

قدمت مى عز الدين فى رمضان الماضى، مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومى عز الدين، أشرف عبد الباقى، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد على ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.