أخبار اليمن : أبو راس يشيد بدور منظمة أطباء بلا حدود

أبو راس يشيد بدور منظمة أطباء بلا حدودالتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم رؤساء بعثات منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية هاني المليحي، والسويسرية ديسما ماينا، والإسبانية دينيس اويوري.

وخلال اللقاء أشاد أبوراس بالدور الذي تضطلع به بعثات منظمة أطباء بلاحدود في اليمن في دعم القطاع الصحي الذي تضرر بشكل كبير جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن.

وشددّ على ضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للتغلب على التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي وضمان استمرار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستمع نائب وزير الخارجية إلى شرح من رؤساء بعثات منظمة أطباء بلا حدود عن الأنشطة التي تقدّمها البعثات في اليمن خلال الوقت الراهن وخططها المستقبلية للعام ٢٠٢٦م.

وأكد أبو راس، حرص حكومة التغيير والبناء على تعزيز الشراكة مع المنظمات الانسانية التي تسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني وتحترم القوانين الوطنية، مبديًا استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتلك المنظمات والعاملين فيها.

فيما أشار رؤساء بعثات منظمة أطباء بلا حدود، إلى أنهم لن يدخروا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي الممكن للشعب اليمني، مشيدين بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية.