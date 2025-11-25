نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات البرلمان 2025 بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بقسم التجمع الخامس محافظة القاهره، مؤكدًا على أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، وذلك خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار النائب محمد رزق عقب الإدلاء بصوته، إلى أن المشاركة الفعالة للناخبين في العملية الانتخابية، تدعم مسيرة التنمية وتعزز الدور التشريعي الذي يخدم مصلحة المواطنين، ويدعم الاستقرار.



كما أثنى رزق على التنظيم داخل وخارج اللجان، وسهولة إجراءات التصويت داخل مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بما يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات النواب

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 13 محافظة داخل مصر، وذلك بخلاف المرحلة الأولى التي ضمّت 14 محافظة، وشملت محافظات المرحلة الثانية كلًا من: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث جرت المنافسة داخل 73 دائرة انتخابية شارك فيها 1310 مرشحين على مقاعد النظام الفردي.