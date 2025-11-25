إكسترا نيوز تنقل كواليس توافد المواطنين على لجان القاهرة في انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 مساءً -

قالت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن اللجان الانتخابية بدأت عملها في الساعة التاسعة صباحًا مع انطلاق اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنها تتابع الانتخابات من منطقة عين شمس، وتحديدًا من أمام لجنة مدرسة أم الأبطال، حيث أشارت إلى أن الإقبال خلال الساعة الأولى كان متوسطًا، مع توقعات بزيادته تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، موضحة أن الفئتين الأكثر حضورًا منذ الصباح هما السيدات والشباب من مختلف المراحل العمرية.

وأشارت فيكتور إلى أن العملية الانتخابية داخل القاهرة تجري وسط إجراءات قانونية وأمنية مكثفة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول الناخبين، لافتة إلى انتشار عناصر الأمن في محيط اللجان، إضافة إلى تنظيم مسارات الدخول والخروج لمنع التكدس، في إطار تعاون مستمر بين الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومهيأة لمشاركة المواطنين.