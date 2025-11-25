مراسلة برنامج الحكاية: الإقبال الانتخابي متزايد والمراقبة مشددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - غطى فريد إدوارد، مراسل برنامج الحكاية، اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الغربية، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 642 لجنة فرعية داخل 613 مقر انتخابي في 7 دوائر، ويتنافس المرشحون على 29 مقعداً، منها 15 للقائمة و14 للفردي.

وأوضح المراسل أن الإقبال كان متوسطاً أو أقل من المتوسط في الساعات الأولى، مع مشاركة جيدة من السيدات وكبار السن، بينما كان حضور الشباب ضعيفاً.

وأشار إلى تسجيل خروقات انتخابية في المحلة، تضمنت محاولة توزيع مبالغ مالية على الناخبين وتصوير أوراق التصويت، مؤكداً أن وزارة الداخلية تحركت فوراً وتم تحرير محاضر بالواقعة. وأضاف أن بعض المرشحين استخدموا كوبونات في الشوارع الجانبية لتشجيع الناخبين على التصويت لأشخاص معينين.

وأكد إدوارد أن الاستعدادات من الجهات التنفيذية والداخلية والإسعاف والهيئة الوطنية للانتخابات كانت كاملة، مشيراً إلى أن كلام الرئيس ومؤتمرات الهيئة ساهمت في تحسين شكل المرحلة الثانية، لكن حماس الناخبين لم يكن بنفس القدر المتوقع. جاء ذلك خلال برنامج الحكاية.

انتهى منذ قليل، اليوم الأول من عملية التصويت باللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الموعد المحدد للاقتراع في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، علي أن يستمر عمل اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وكانت ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).