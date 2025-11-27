نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 3 شهور..غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال إنشائية بمحطة مترو المطبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة إنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بسلالم محطة مترو المطبعة ضمن مشروع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، وما يستلزمه ذلك من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، وذلك تحديدًا بدايةً من تقاطعه مع شارع حسن محمد.

ويبدأ الغلق الكلي اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة الموافق 28 / 11 / 2025 ويستمر لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من الأعمال

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية:

تتجه يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات، والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتُهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع التحويلات البديلة، لحين انتهاء الأعمال.