هيدي كرم: لم أتوقع نجاح رغدة بهذا الشكل.. وتم تغير نهاية الحزء الثاني من مسلسل وتر حساس

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هيدي كرم ضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة النهار، ويعتبر ذلك الظهور الأول لها بعد نجاح مسلسلها الأخير وتر حساس الجزء الثاني.

تفاصيل مسلسل هيدي كرم



ومن جانبه تحدثت الفنانة هيدي كرم عن حبها الشديد لمسلسل وتر حساس وشخصية رغدة التي تقدمها ضمن أحداث العمل الدرامي قائلة،"بحب رغدة حب غير طبيعي في وتر حساس، ومقتنعة بيها بشدة، لأنها شخصية ودودة وهادئة، وبها تفاصيل مختلفة، ولم أكن أتوقع ذلك النجاح الكبير للشخصية، والجزأين لدي نفس درجة الحب، لأن هناك أشخاص حبوا الجزء الأول أكثر وأشخاص آخرين حبوا الجزء الثاني ولكن كان عندي تحدي أكبر في الجزء الثاني لأن توقعات الجمهور كان عالية ".

وأضافت،"تم تغيير نهاية مسلسل وتر حساس بشكل بسيط، فكانت النهاية مفتوحة أكثر، ومن المحتمل أن يكون هناك جزء ثالث من العمل خاصة أن جزء كبير من الجمهور أصبح يشاهد المسلسل بعد انتهاء الجزء الثاني ".

محطات مهمه في حياة هيدي كرم



عن المحطات المهمة في حياتها قالت برنامج نفسنة كان نقلة في مشواري الفني، "أتمنى تقديم برنامج نفسنة مرة أخري، لأني تعلمت من خلاله أشياء كثيرة"، وعن جمالها الخارجي قالت، "الجمال أعطاني أولوية في مشواري الفني، ولكن الموهبة والقبول بعد ذلك كان عليهما عامل أساسي لأن إذ لم يكن هناك شئ مهم في الروح والموهبة، الانبهار يزول بمرور الوقت".

أزمة هيدي كرم

تحدثت هيدي كرم عن أزمة كبيرة تعرضت لها في حياتها قائلة، "مريت بضائقة مادية كبيرة، ووربنا وقف معايا وتجلي في حياتي بشكل كبير، وكلما تذكرت ذلك الوقت أحمد ربنا أنه عدي الفترة دي علي خير، ووقتها رجعت من تحت الصفر وبعت عربيتي ولكن ممتنة لله سبحانه وتعالي".

وأكدت أنها لا تملك أي وظيفة أخري سوى التمثيل، وأصبحت نظرتها للفلوس متغيرة، فالفلوس تصنع السعادة ولكن لا تكون عبد لها ويجب أت تتعامل معاها باحترام، وبشئ من الحكمة، لاني أعرف سيدات تقسط سعر الشنطة، وأنا ضد ذلك لا أقسط حتي عربية".

تحدثت عن كريم عبد العزيز قائلة،

" شخص طيب وجدع وعملت معه الاختيار الجزء الاخير، ومسرحية الباشا مؤخرا، وكنا نعرض في السعودية، وكانت المرة الأولي التي أقدم فيها مسرح، وكنت أبكي بشدة قبل العرض، ولكن كريم عبد العزيز طبطب عليا وهداني".

رسالة هيدي كرم لـ بدرية طلبة

ووجهت رسالة للفنانة بدرية طلبة قائلة، " تعلمت منها الكثير، فهي إنسانة عاطفية وإحساسها زي الاطفال، وما حدث من مشكلتها الاخيرة من النقابة عفوية منها، فهي ست جميلة وأطيب من قلبها مافيش في الحياة ".

رسالة هيدي كرم لـ دينا الشربيني

ووجهت رسالة للفنانة دينا الشربيني قائلة، " اشتغلت معاها في فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين وكنت ضيفة شرف، ولا تعليق علي هجوم السوشيال ميديا عليها، احنا كممثلين أصبحت حياتنا مشاع، ولا أحد يعرف كواليس مايحدث، عندما تتعرض لهجوم من الذكاء أن تصمت".



هيدي كرم تتحدث عن اسرتها

وتحدثت هيدي كرم عن أسرتها قائلة، "أسرتي هي حياتي، وموضوع فيديوهاتي مع ماما جاء بالصدفة في توقيت كورونا، كنا قاعدين في المطبخ وبدا التصوير من تلك اللحظة، ومثلت معي مرة واحدة فقط، ولكنها قالت لي يكفيني فقط الظهور في الفيديوهات".

وتحدثت هيدي عن حياتها بعد الانفصال عن زوجها قائلة، "بعدما انفصلت، ذهبت للعيش مع والدي ووالدتي، كنت عايزة اشبع منهم واعيش معهم أكبر وقت، وعندما عشت معهم شعرت، أنني محظوظة جدا، وبحب هذا الشعور، كنت عايزة أشبع منهم".

معني الحب في حياة هيدي كرم

وتحدثت هيدي كرم عن الحب في حياتها قائلة، "انا بحب الحب بكل أشكاله لأنه بيصبرنا علي الحياة، وعندي استعداد للارتباط، فالحب شعور إنساني رائع ولكن يأخذ أشكال كثيرة مع تطور

الحب، ولدي تجربة زواج واحدة وكنت في سن صغير عندي ١٨ عاما، وانفصلت وأنا عندي ٢٩ سنة، ووقت الانفصال كان والدي ووالدت معي وخايفين عليا، ودعموني في كل مشاكلي".

سبب انفصال هيدي كرم

وعن سبب انفصالها قالت، الحب ماكنش خلص بس شخصياتنا اختلفت، وأصبح تركيزى بالكامل مع ابني، ولكن نديم حملني قرار الانفصال عن والده، ولم انزعج من ذلك بالعكس استوعبت مشاعره وكان لا بد ان اتحمل ذلك، ولم اندم علي هذا القرار، وذهب نديم للعيش مع والده، وتفهمت مشاعره،

كنت طوال الوقت بحاول معاه عشان يرجع وعمري مالومته".

هيدي كرم تتحدث عن أزمة ابنها

تحدثت هيدي كرم عن العملية التي أجراها ابنها قائلة، عمل عملية كبيرة في الكلي، كان من المفترض أن يشيل الكلي بعدما حدث انسداد في الحالب وهذا من وقت ولادته، ويوم العملية كان اسوأ يوم في حياتي ".