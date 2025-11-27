نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق: التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ وكان الوقت للضغط على الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ما يحدث من تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وسكان الجولان المحتل، هو انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي، أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، متابعًا: لا يمكن للعالم أن يتجاهل الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

رزق يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة والجولان

وتابع رزق قائلًا: "تسعى إسرائيل دائمًا إلى تقويض أمن الشعب الفلسطيني من خلال توسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات لن تنجح في كسر إرادة مقاومة الشعب الفلسطيني الباسل.

التطورات في فلسطين

وأشار رزق إلى أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، يعد خرقًا لاتفاق شرم الشيخ، منوهًا أنها تفعل ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لا يزال ساكنًا تجاه التصاعدات الإسرائيلية.

الأوضاع في سوريا

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع العسكرية تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي.

وقال: "لا يمكن السماح لإسرائيل بمزيد من التوسع والهيمنة، وعلينا أن نكون يقظين في مواجهة هذه التهديدات".

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الدول العربية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هجماتها، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا من أجل دعم الحق الفلسطيني والسوري في تقرير مصيرهم".