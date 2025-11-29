نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تدعو أي أسرة لديها 7 توائم لمقابلة الوزيرة بعد تفاعل الجمهور مع مسلسل "كارثة طبيعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن في تفاعل مباشر مع الجدل الواسع الذي أثارته أحداث مسلسل «كارثة طبيعية» وخاصة مشهد زيارة محمد وشروق لوزير التضامن الاجتماعي، عن مبادرة واقعية تستهدف دعم أي أسرة قد تواجه نفس الظروف الصعبة التي طرحها العمل الدرامي.

ودعت الوزارة، في بيان لها، أي أسرة مصرية لديها 7 توائم للتواصل وحجز موعد لمقابلة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن يتم تحديد اليوم لاحقًا، ويكون اللقاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع المباشر لمطالب الأسرة، وبحث توفير أوجه الدعم المناسبة وفقًا لبرامج الحماية الاجتماعية والرعاية المتاحة.

وطالبت وزارة التضامن الأسر الراغبة في الحضور بإرسال رقم الهاتف في رسالة، ليتواصل فريق الوزارة معهم وتحديد الموعد النهائي.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية، وتفعيل آليات التدخل المباشر، خاصة بعد التفاعل الكبير مع قصة المسلسل التي أعادت فتح النقاش حول التحديات التي تواجهها بعض الأسر في تربية التوائم المتعددة.