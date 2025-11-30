نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو الغيط يشيد بصمود الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أصعب مراحلها وأكثرها وطأة على الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى جميع أنصاره في أنحاء العالم.

وأشار أبو الغيط إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين سعى لإبادة المجتمع الفلسطيني والقضاء على أي أفق لاستقلال فلسطين في المستقبل، مؤكدًا على أن ممارسات الاحتلال اللا أخلاقية استهدفت الأطفال والمدنيين بشكل مباشر، وانعكست على حياتهم اليومية وعلى التعليم واللعب، وخلّفت آثارًا مأساوية على الأرض الفلسطينية.

وصف الأمين العام بطولة الشعب الفلسطيني بالناصعة، مضيفًا أن التمسك بالأرض والصمود رغم المعاناة أبرز العزلة الفاضحة للاحتلال، حتى بين حلفائه التقليديين.

وشدد أبو الغيط على أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، يذكر العالم بالعدالة الفلسطينية وبواجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة.

تطرق أبو الغيط إلى معاناة الفلسطينيين في مختلف المناطق، مؤكدًا أن الضفة الغربية شهدت توسعًا استيطانيًا غير مسبوق، وتدميرًا للمخيمات وتهجير آلاف الفلسطينيين، إضافة إلى تصاعد الهجمات على يد المستوطنين.

وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العامين الماضيين في الضفة تجاوز الألف، بينما يقبع نحو تسعة آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال، وفق بيانات الأمم المتحدة.

رغم الظرف التاريخي القاسي، أكد أبو الغيط أن مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت، مشيرًا إلى اعتراف 157 دولة بفلسطين، بما فيها دول لعبت أدوارًا تاريخية سلبية في إنشاء إسرائيل، ما يعكس اتجاه التاريخ نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن "إعلان نيويورك" وخطة الرئيس ترامب ذات العشرين نقطة، بالإضافة إلى جهود مصر وقطر وتركيا، تمثل مسارًا واضحًا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويمنع تهجير الفلسطينيين.

أكد أبو الغيط أن المشروع الوطني الفلسطيني يستند إلى دعم عربي دولي متواصل، وأن الاحتلال مهما زاد بطشه، فإن الدولة الفلسطينية ستتحقق على أرض الواقع، كونها الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وتؤسس لسلام شامل يقوم على التعاون والتعايش في المنطقة.