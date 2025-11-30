نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعلن إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية إنه فى إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لمسار إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين فى مالى، وبعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية فى باماكو وكافة مؤسسات الدولة والقطاع القنصلى بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نجحت الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية فى إطلاق سراح المختطفين المصريين فى مالى.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن فى مختلف دول العالم، وأنها تعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أى عقبات قد تواجههم، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم فى الخارج.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين فى جمهورية مالى إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى فى الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم وأمنهم.



كما تواصل وزارة الخارجية اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية فى العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين فى مالى.