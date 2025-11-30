نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الأرصاد.. تكاثر السحب وأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى استمرار ظهور السحب العالية على مناطق جنوب البلاد وسيناء، ما يساهم في حجب بعض أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

تفاصيل الطقس اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

انخفاض درجات الحرارة: تتراوح قيم الانخفاض بين 3 و4 درجات مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

صباحًا: طقس خريفي مائل للبرودة.

نهارًا: معتدل الحرارة على أغلب المناطق، وحار على جنوب الصعيد.

ليلًا: معتدل الحرارة في بدايته، ومائل للبرودة في آخره.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 23°، الصغرى 13°

الإسكندرية: العظمى 22°، الصغرى 14°

مطروح: العظمى 21°، الصغرى 12°

سوهاج: العظمى 26°، الصغرى 12°

قنا: العظمى 28°، الصغرى 14°

أسوان: العظمى 31°، الصغرى 17°

نصيحة الأرصاد للمواطنين

طالبت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال الصباح الباكر والمساء، ومتابعة حالة الطقس على مدار اليوم خاصة في المناطق الساحلية والشمالية التي يحتمل هطول أمطار بها.