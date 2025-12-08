منذ قليل .. مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:32 صباحاً - أعلن الجيش التايلاندي مقتل جندي وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة على الحدود مع كمبوديا، في حادث يعكس تصاعد التوتر بين البلدين على الأراضى المتنازع عليها.

الجيش التايلاندى: تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كمبوديا

وأوضح الجيش أن الاشتباكات وقعت في منطقة حدودية متنازع عليها، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية ونشر وحدات إضافية لمراقبة الوضع وحماية المناطق الحدودية، وتأتي هذه الاشتباكات في ظل خلافات طويلة بين تايلاند وكمبوديا حول ترسيم الحدود وملكية الأراضي، وسط تحذيرات دبلوماسية من أي تصعيد قد يؤدي إلى توترات أكبر في المنطقة.