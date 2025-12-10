ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات مواطنين وأموال للتأثير على الناخبين في الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بمتابعة وتأمين سير العملية الانتخابية بدائرة مركز شرطة الأقصر من ضبط شخصين في محيط الدائرة عقب رصد حيازتهما عددا من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين إلى جانب مبالغ مالية كانا يستعدان لتوزيعها على الناخبين أثناء توجههم إلى لجانهم بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين وتعاملت القوات الأمنية مع الواقعة فور اكتشافها حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية ومنعا لأي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.



