الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة.

محافظة الفيوم

- الدائرة الثانية ومقرها أطسا ، أعلن فوز المرشحين فوز كلا من مصطفى البنا بعدد أصوات 40283

- حسام خليل بعدد أصوات 38229

وأُجريت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر بالداخل فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.



المحافظات التي شملتها اعادة الانتخابات:

1- محافظة الجيزة

- الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

- الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

- الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

- الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

- الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد

6- محافظة البحيرة

- الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

- الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)