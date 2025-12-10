منتخب مصر يواصل تدريباته بالكرة الرسمية بعد وصولها لاتحاد الكرة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - تدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، بالكرة الرسمية الجديدة لبطولة كأس الامم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، بعد وصول الكرة اليوم لاتحاد الكرة.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، للقاء نيجيريا وديا، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تحضتنها المغرب الشهر الجاري.

وانطلق الأربعاء الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 17 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم التوجه يوم 17 إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي، ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يواجه جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته، ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر يتدرب بالكرة الرسمية لأمم إفريقيا منتخب مصر يتدرب بالكرة الرسمية لأمم إفريقيا

