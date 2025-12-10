التشكيل الرسمي للريال ضد مان سيتى فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريق الريال ضد مان سيتي، التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما المقرر اقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.

تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي وسط حالة من الشغف حال مشاركته في أوقات المباراة.

تشكيل الريال ضد مان سيتي

- حراسة المرمى: كورتوا

- خط الدفاع: كاريراس، روديجر، أسينسيو، فالفيردي

- خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، سيبايوس

- خط الهجوم: فينيسيوس، جونزالو، رودريجو

تشكيل مان سيتى ضد الريال

- حراسة المرمى: ترافورد

- خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديولا، أوريلي

- خط الوسط: فودين، نيكو جونزاليس

- خط الهجوم: ريان شرقي، هالاند، جيريمي دوكو

الريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ستكون حافلة بالإثارة والمتعة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، في حين إنها قد تكتب الفصل الأخير في مشوار تشابي ألونسو مع الفريق الملكي. ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي، وللمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، بينما تعد هذه المواجهة الأولى منذ 13 عاما التي تقام في مرحلة المجموعات، حيث أقيمت المواجهات الـ6 الماضية بنظام خروج المغلوب.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل إنطلاق منافسات الجولة السادسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة، ويسعى الريال لاستغلال عامل الجمهور لتأمين مركز متقدم يضمن له التأهل المباشر في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً وهو في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويطمح عمر مرموش ورفاقه لتحقيق الفوز للقفز إلى المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، وتجنب حسابات الملحق المعقدة. وبحسب النظام الجديد، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين دورًا فاصلًا، فيما يودع أصحاب المراكز من 25 إلى 36 أوروبا بشكل كامل دون أي فرصة للعب في بطولة أخرى.

شبح الإقالة من تدريب ريال مدريد يطارد ألونسو

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يمكن أن نطلق عليها "قمة حسم مصير ألونسو"، بعدما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة الريال استقرت على إقالة المدير الفني للفريق الملكي من منصبه حال الهزيمة أمام السيتي. وابتعد ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الهزيمة أمام سيلتافيجو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "سانتياجو برنابيو".

ولم يحقق ريال مدريد إلا فوزاً يتيماً في أخر 5 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، بينما خسر مرة وتعادل 3 مرات، مهدراً 9 نقاط، كما توترت العلاقة بين تشابي ألونسو وعدد من لاعبي الفريق في مقدمتهم فينسيوس جونيور. وأكدت الصحيفة على أن نتيجة مباراة مانشستر سيتي ستكون حاسمة في مستقبل ألونسو، الذي بدأ الحديث عن خلفائه المحتملين في النادي الملكي وأبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان والألماني يورجن كلوب.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما استطاع تقليص الفارق مع أرسنال "المتصدر" إلى نقطتين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ساعيًا لتعميق جراح ريال مدريد.

الريال ضد مان سيتي ريال مدريد مانشستر سيتي ‫مان سيتي‬‎