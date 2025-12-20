برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 20 ديسمبر انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من (8) إلى (9) درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من (5) إلى (7) درجة ، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً.

شبورة كثيفة

ويشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 3 : 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، ونشاط رياح أحيانا اطعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 21

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 19

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 19

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 22

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 23