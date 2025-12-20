وفاة الفنانة سمية الألفى بأحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - رحلت منذ قليل الفنانة سمية الألفي بأحد المستشفيات في المهندسين بعد صراع مع المرض.

ولدت سمية الألفي في 23 يوليو 1953 بمحافظة الشرقية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع قبل أن تخوض غمار الفن من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" (1978)، لتبدأ رحلة شاقة أوصلتها إلى قمة الشهرة.

برعت الفنانة سمية الألفي في تقديم شخصيات متنوعة بين الكوميديا والدراما، حيث شاركت في عشرات الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، مثل: "علي بيه مظهر و40 حرامي" (1985) "ليالي الحلمية" (مسلسل) "بوابة الحلواني" (4 أجزاء) "الراية البيضا" (1988) "دماء بعد منتصف الليل" (1995).

تزوجت سمية الألفي من الفنان فاروق الفيشاوي وأنجبت منه ابنها الممثل أحمد الفيشاوي، وكذلك عمر الفيشاوي.

سمية الألفى .. مسيرة حافلة بالتنوع

على مدار مسيرتها، قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات" (2002) و"ليالي الحلمية".

سمية الألفي .. أيقونة تتجدد

رغم تخطيها الـ70، لا تزال تحتفظ بحضورها الفني، حيث تظهر بين الحين والآخر في أعمال تليفزيونية، مؤكدة أنها "أيقونة درامية" لا تغيب خاصة بعد تعافيها من مرض السرطان.