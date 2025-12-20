منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا للقاء زيمبابوى بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحضيراته الجادة في مدينة "أغادير" المغربية، حيث يخوض "الفراعنة" مساء اليوم مرانهم الرئيسي تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي، الاثنين المقبل، في ضربة البداية لمشوار "الفراعنة" ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

يشهد مران اليوم تركيزاً كبيراً من الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، حيث يستقر حسام حسن بشكل كبير على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء، ويحرص "العميد" خلال المران على تحفيظ اللاعبين مهامهم الدفاعية والهجومية، مع التركيز على استغلال الكرات الثابتة والتحول السريع من الدفاع للهجوم، خاصة بعد التجربة الودية الأخيرة أمام نيجيريا التي انتهت بفوز مصر (2-1) وساهمت في الوقوف على جاهزية العناصر البديلة والأساسية.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب إفريقيا، ويستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

منتخب مصر يهزم نيجيريا وديًا

حقق منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن فوزا مثيرا على نظيره منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء الماضي، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلي المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل.

مشوار حسام حسن مع منتخب مصر

مباراة نيجيريا كانت التاسعة عشرة التى يقودها العميد حسام حسن مدربا للمنتخب، حيث نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر مباراتين وديتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام أوزباكستان، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادة حسام حسن 30 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا فقط.