وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية الكونجو لبحث تعزيز التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً -

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد چون كلود جاكوسو، وزير خارجية جمهورية الكونجو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيراً إلى الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع جمهورية الكونجو، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية، مجدداً التأكيد على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري.

فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي ومتعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الأفريقية، ولاسيما ما يتعلق بملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء في مسار الإصلاح.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، حيث أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والأمن، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.