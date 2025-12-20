الرياض - كتبت رنا صلاح - تتأهب الأمة الإسلامية خلال الساعات القليلة القادمة لاستقبال شهر رجب المبارك لعام 1447 هجرياً، وهو أحد الأشهر الحرم التي يترقبها المسلمون بشوق لمكانتها الدينية الرفيعة وفضلها العظيم، وتستعد دار الإفتاء المصرية مساء غدٍ السبت لاستطلاع رؤية الهلال من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إيذاناً ببدء العد التنازلي والمحطات التمهيدية قبل حلول شهري شعبان ورمضان المبارك لعام 2026، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن ثبوت الرؤية عقب صلاة المغرب ليكون المسلمون على علم ببداية هذا الشهر الفضيل.

وهلت نسائم رمضان.. موعد أول أيام رجب 1447هـ وبداية شهر الصيام 2026 فلكيًا

وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى الآتي:

لحظة الاقتران: يولد الهلال الجديد في تمام الساعة 3:45 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 20 ديسمبر 2025 (يوم الرؤية).

بقاء الهلال في السماء: سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم السبت في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق.

المحافظات والعواصم: تتراوح مدة بقاء الهلال في سماء المحافظات المصرية بين 8 و14 دقيقة، وفي العواصم العربية والإسلامية بين 5 و27 دقيقة (باستثناء أنقرة التي يغرب فيها مع الشمس).

الغرة الفلكية: طبقاً لهذه الحسابات، تكون غرة شهر رجب يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

مواعيد تهمك في شهر رجب ورمضان

الأيام البيض (13، 14، 15 رجب): توافق فلكياً أيام الجمعة والسبت والأحد (2، 3، 4 يناير 2026).

توقعات شهر رمضان 2026: تشير الحسابات المبدئية إلى أن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم التأكيد الرسمي من دار الإفتاء في حينه.

نبذة عن التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر حول الأرض لتحديد بداية ونهاية الأشهر الاثني عشر (من المحرم إلى ذي الحجة). وقد وضعه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متخذاً من هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة مرجعاً للسنة الأولى، وهو التقويم الرسمي الذي تعتمده بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية في معاملاتها.

دعاء استقبال شهر رجب

كان النبي ﷺ إذا رأى الهلال قال: “اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ”.