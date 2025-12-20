وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة ، صباح اليوم السبت، سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويوفر السوق، الذي يقام بشارع التجنيد في منطقة حدائق الأهرام، أسبوعيًا، احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، ومنتجات الأجبان والألبان، إلى جانب اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وتأتي مبادرة " أسواق اليوم الواحد" ، كإحدى أبرز المبادرات التي شهدتها أحياء ومراكز المحافظة، مؤخرًا، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إذ تعمل على إيصال السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم في مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.