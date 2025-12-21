وزير الخارجية يؤكد حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لاحتياجات أبناء الجالية في الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى لقاء افتراضى مع الجالية المصرية في كمبوديا وسنغافورا وتايلاند يوم الأحد ٢١ ديسمبر، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية مع الجاليات المصرية فى الخارج، وهى لقاءات تأتى فى إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصل وبناء الجسور بين أبناء مصر في الخارج والوطن.

شارك في اللقاء السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية في سنغافورة، والسفيرة هالة يوسف سفيرة جمهورية مصر العربية في تايلاند و غير المقيم في كمبوديا.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به الجالية المصرية في سنغافورا وتايلاند وكمبوديا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الثلاث في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بينهما، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، بما في ذلك عملية رقمنة استخراج الوثائق الرسمية والمعاملات القنصلية المختلفة، كما تناول المبادرات التي تهدف إلى ربط الجاليات المصرية بالوطن، والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة للمصريين بالخارج.

أكد وزير الخارجية حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لاحتياجات أبناء الجالية في الخارج داعياً إياهم للتنسيق مع السفارات في الدول الثلاث، وحث سيادته المشاركين على استمرار اضطلاعهم بالدور الإيجابي في التمثيل المشرف للوطن في الخارج، مشدداً على دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج. كما حث وزير الخارجية أبناء الجالية على المشاركة الفعالة والادلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، مثمناً جهود البعثات الدبلوماسية في تسهيل عملية التصويت للمصريين بالخارج.

ومن جانبه، سلط السفير نبيل حبشي الضوء على أهم مخرجات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج والذي عقد في شهر أغسطس الماضي بهدف مخاطبة شواغل المصريين في الخارج، بما شملته هذه النتائج من مبادرات جديدة في مجالات التعليم والرياضة والاستثمار والتأمين الصحي، فضلاً عن المجال المصرفي وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج في هذا المجال. كما استعرض الآليات المستحدثة لضمان التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا آليات إطلاع الجاليات المصرية على المستجدات الجارية بالوطن من خلال الكتيبات الإخبارية.