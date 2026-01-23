حسن عصفور لـ"الجلسة سرية": حماس استخدمت شعارات أثرت على وحدة الموقف الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 10:23 مساءً - قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن حركة حماس عملت خلال سنوات الانتفاضة الأولى على بناء حضورها التنظيمي على الأرض بشكل مستقل، موضحًا أنها لم تنخرط في الانتفاضة لمواجهة الاحتلال فقط، بل سعت أيضا إلى موازاة دور منظمة التحرير الفلسطينية ومنافستها سياسيا.

وأوضح عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة استخدمت شعارات المقاومة في سياق مختلف عن جوهر المشروع الوطني الجامع، معتبرًا أن هذا السلوك شكّل أحد العوامل التي أثرت على وحدة الموقف الفلسطيني، وهو ما انعكس لاحقًا في طبيعة العلاقة المتوترة معها بعد توقيع اتفاق أوسلو.

وأوضح الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق أنه في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في قطاع غزة، رفع تقارير مباشرة إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات، أكد فيها ضرورة دخوله السريع إلى الأراضي الفلسطينية لمنع تدهور الأوضاع، مشيرا إلى أن عرفات تعامل مع هذه التقارير بجدية، رغم وجود تقديرات متباينة داخل القيادة، لافتًا إلى أن قرار الدخول إلى غزة اتخذ بصورة مفاجئة حتى لبعض المقربين، ودون إخطار مسبق لجميع الأطراف، مضيفا أن عرفات أبلغ القيادة التونسية بنيته التوجه إلى غزة عبر القاهرة، وهو القرار الذي مهّد لعودته التاريخية وسط استقبال جماهيري واسع تجاوز نصف مليون فلسطيني، وبرعاية مصرية مباشرة.