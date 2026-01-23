الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي تسعة أشخاص مصرعهم جراء انهيار ثلجي ضرب قرية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

مصرع 9 أشخاص في انهيار ثلجي شمال غربي باكستان

وأفادت شبكة "جيو نيوز" اليوم الجمعة، بأن الانهيار الثلجي الذي وقع في قرية دوميل بإقليم خيبر بختونخوا ضرب منزلا مأهولا.

وذكرت الشبكة، أن الانهيار الثلجي تسبب في مقتل 5 رجال و4 نساء، وإصابة طفل واحد.

وانقطعت السبل بمئات الأشخاص على الطريق في مختلف المناطق الجنوبية الغربية من باكستان بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

وأنقذت قوات الأمن مئات الأشخاص الذين حوصروا بسبب الثلوج في عدد من المناطق.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد لمدة تراوح بين 24 و48 ساعة.