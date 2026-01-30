الرياض - كتبت رنا صلاح - واصل مسلسل «لعبة وقلبت بجد» إثارة اهتمام الجمهور، حيث ارتفعت معدلات البحث بوضوح مع اقتراب عرض الحلقة 19، ويبدو أن الأحداث المتصاعدة جعلت من العمل حديث المتابعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. يُعرض هذا العمل الدرامي بشكل يومي، مما أضاف له جاذبية إضافية لدى عشاق الدراما.

مواعيد عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 19 تثير حماس المتابعين على قنواتهم المفضلة

موعد عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 19

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «لعبة وقلبت بجد» عبر منصة WATCH IT اعتباراً من الساعة السابعة مساءً، وذلك من السبت إلى الأربعاء، كما تُبث الحلقة نفسها عبر شاشة قناة DMC العامة في نفس التوقيت. يعاد عرض الحلقة صباح اليوم التالي في تمام الساعة الثانية والتاسعة، بالإضافة إلى موعد مسائي متأخر على قناة DMC دراما.

قصة مسلسل لعبة وقلبت بجد

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، حيث يستعرض تأثير الألعاب الإلكترونية على الأسرة. تتناول القصة حياة شريف وشروق، وكانت حياتهما تسير بشكل طبيعي حتى تأثرت بظهور الألعاب الإلكترونية في حياة أبنائهما، مما أدى لتغييرات جذرية في حياتهم. يركز العمل على الإدمان الرقمي وكيف يمكن أن يتحول من شيء ممتع إلى تهديد حقيقي للعلاقات الأسرية.

أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

يضم المسلسل مجموعة مميزة من الفنانين، يتقدمهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، وعراضة ريام كفارنة، بالإضافة إلى حجاج عبد العظيم ودنيا المصري، وغيرهم. القصة كتبها محمد عبد العزيز، بينما أعد السيناريو والحوار مجموعة من الكتاب، وأخرج العمل حاتم متولي، في تجربة إخراجية جديدة له، واستوديو الإنتاج هو المتحدة للخدمات الإعلامية.