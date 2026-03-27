حافلة منتخب مصر تتجه لملعب الإنماء استعدادا لمواجهة السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 08:24 مساءً - تحركت منذ قليل حافلة منتخب مصر الأول إلى ملعب الإنماء، الذي يستضيف المباراة الودية أمام السعودية في تمام السابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لكأس العالم.

يخوض الفريقان المباراة المرتقبة بأهداف مشتركة قبل خوض منافسات المونديال، حيث يسعى الفريقان لتجربة خطط جديدة ومنح الفرصة لبعض الأسماء الجديدة قبل المعترك الكروى الكبير.

وكان من المقرر إقامة المباراة فى قطر، إلا أن أحدث الحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى تسبب نقل المباراة إلى مدينة جدة.

تاريخ المواجهات

ويحمل تاريخ المواجهات المباشرة بين الشقيقين تفوقاً ملحوظاً لمنتخب "الفراعنة"؛ فمن أصل 12 مباراة جمعت الفريقين عبر التاريخ، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في 7 مناسبات، بينما تذوق المنتخب السعودي طعم الانتصار في مباراتين فقط، وسيطر التعادل على نتيجة لقاءين آخرين، مما يضفي صبغة تنافسية خاصة على لقاء جدة القادم.

سجل تهديفي حافل ومواجهة تاريخية لا تُنسى

على الصعيد التهديفي، يمتلك منتخب مصر سجلاً هجومياً قوياً في شباك "الأخضر"، حيث نجح لاعبوه في تسجيل 31 هدفاً عبر التاريخ، في حين أحرز المنتخب السعودي 10 أهداف في المرمى المصري.

وتعود شرارة التنافس الأولى بين المنتخبين إلى عام 1961 خلال دورة الألعاب العربية، وهي المواجهة التي انتهت بنتيجة تاريخية لصالح مصر بلغت 13-0، ورغم مرور العقود وتطور الكرة السعودية بشكل كبير، تبقى هذه الأرقام شاهدة على إرث كروي عريق يجمع بين قطبي الكرة العربية في قارة أفريقيا وآسيا.