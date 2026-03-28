بعد الفوز مصر على السعودية برباعية.. اعرف موعد مباراة الفراعنة أمام إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:23 صباحاً - يخوض منتخب مصر المباراة الثانية بالتوقف الدولى الحالي أمام إسبانيا ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مصر وأسبانيا الودية

يلاقى منتخب مصر نظيره الأسبانى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مارس الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة.

منتخب مصر يفوز على السعودية برباعية

وكان ظهر منتخب مصر بمستوى مبشر أمام السعودية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، حيث فاز لاعبو الفراعنة على "الخضر" برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة علي ملعب الإنماء بمدينة جدة ،ليحصد حسام حسن المدير الفني ثمار الإعداد المبكر للمونديال.

أهداف مباراة مصر والسعودية الودية

وجاءت أهداف الفراعنة عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز محمود حسن تريزيجيه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ثم أضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم عمر مرموش الرباعية في الدقيقة 56، ليؤكد المنتخب تفوقه الكامل على مدار اللقاء.