الأجهزة المعنية تدفع بمعدات لإنزال أتوبيس تعلق بالطريق الدائرى وعقار بالمهندسين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:23 صباحاً - دفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لإنزال أتوبيس تعلق بين عقار سكنى وحاجز خرسانى بالطريق الدائرى بمنطقة أحمد عرابى فى المهندسين مع إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات لحين الانتهاء من عمليات إزالة حطام الحادث بالكامل.

وأصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمنزل الطريق الدائرى بمنطقة أحمد عرابى، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بدائرى أحمد عرابى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 5 أشخاص فيما نجا باقي مستقلي الأتوبيس.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.