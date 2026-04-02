شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 02:24 مساءً -

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ للاطمئنان على صحة فضيلته، بعد الوعكة التي ألمَّت بفضيلته مؤخرًا.

وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن خالص تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظه المولى -عز وجل- رمزًا مصريًّا وطنيًّا خالصًا، مشيدًا بدور فضيلته في نشر قيم الأخوَّة والتعايش والسلام المجتمعي، وما يقوم به الأزهر من جهود كبيرة في رفع الوعي المجتمعي، وتفنيد الأفكار المتطرفة، ونشر المفاهيم الصحيحة.

من جهته، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من المستشار بولس فهمي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساهمة بدور بارز وفعّال في حفظ الوطن واستقراره، وما يتمتع به أعضاؤها من خبرات وتقاليد دستورية عريقة.