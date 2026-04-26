توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز.. ضم عمر معوض وحارس شاب

توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز.. ضم عمر معوض وحارس شاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:27 مساءً - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن قائمة فريقه لمباراة بيراميدز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: مصطفى شوبير وحمزة علاء وحازم جمال وياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وعمر معوض.

 

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

