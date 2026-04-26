من قلب الجزيرة.. الزمالك يعلن رسمياً عن أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً عن إتمام التعاقد مع أحمد سامي، نجم نادي الجزيرة السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة المتكاملة التي يتبعها مجلس الإدارة لتدعيم كافة الفرق الرياضية بالعناصر المميزة، لضمان استمرار المنافسة على منصات التتويج والبطولات خلال الموسم الجديد، وتلبية طموحات الجماهير البيضاء.

تفاصيل توقيع أحمد سامي لنادي الزمالك

وقع أحمد سامي على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم في جلسة رسمية شهدت حضور هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ووائل بدر، المدير الفني لفريق السلة.

ويعد سامي أحد أبرز التدعيمات القوية للفريق، خاصة وأنه يجيد اللعب في "مركز 4"، وهو المركز الذي كان يحتاج لتعزيز كفاءته الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، لضمان وجود خيارات تكتيكية قوية أمام الجهاز الفني.

خطة نادي الزمالك لتدعيم الألعاب الجماعية

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم الألعاب الجماعية حيث يضع النادي الأولوية حالياً لضم صفقات سوبر قادرة على صنع الفارق.

ويأتي التعاقد مع أحمد سامي كبداية لسلسلة من التدعيمات التي يسعى من خلالها النادي لاستعادة بريق كرة السلة الزملكاوية والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.