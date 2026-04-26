مجانًا.. تردد قناة روتانا كوميدي الجديد على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - تعتبر قناة روتانا كوميدي من القنوات التي حققت انتشارا كبيرا في وقت قليل بفضل ما تقدمه من محتوى ترفيهي خفيف وتنوع محتواها بين الافلام والمسلسلات الكوميديه مع التحديث المستمر للقناة لضمان أعلى جودة للمشاهدين.
التردد الجديد لقناة روتانا كوميدي على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد:12341
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل القناة بطريقة بسيطة:
- نضغط على زر القائمة (menu) من الريموت.
- ندخل على التركيب أو إعدادات القناة.
- نختار التثبيت اليدوي أو إضافة تردد.
- نكتب بيانات التردد (التردد -الاستقطاب -معدل تصحيح الخطأ).
- نضغط بحث (search).
- وعند ظهور القناة نضغط (save).