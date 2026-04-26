متحدث الوزراء: مصر تمتلك مخزونا آمنا من السلع الغذائية والمنتجات البترولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:27 مساءً - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إلغاء قرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة من قبل.

وأوضح محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص، وخاصة قطاع السياحة، لتقليل أي تأثيرات سلبية وضمان استقرار النشاط السياحي في البلاد.

استمرار إجراءات الترشيد والعمل عن بُعد

وأكد محمد الحمصاني أن الحكومة لم تلغِ كافة قرارات الترشيد الأخرى، حيث لا يزال قرار العمل عن بُعد للموظفين يوم الأحد مستمراً كما هو، مشيرا إلى أن لجنة الأزمات تتابع الموقف بشكل دوري وبناءً على تقييمات موضوعية لكافة القرارات المتخذة، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة وبين خطط الدولة لترشيد النفقات.

مخزون استراتيجي آمن ومواجهة الأزمات

وطمأن محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بشأن توفر السلع الاستراتيجية، مؤكداً أن مصر تمتلك مخزوناً آمناً من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، موضحا أن الدولة تعمل باستمرار على تعزيز هذا المخزون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تم وضعها على مدار العامين الماضيين لضمان قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية.

جاهزية الحكومة للسيناريوهات المختلفة

وفيما يخص التوترات الإقليمية والضبابية الراهنة، شدد محمد الحمصاني، على أن الحكومة لديها خطط جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكدا أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الشركاء الأجانب وزيادة في الاستكشافات لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية أو موارد الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها.