محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق والميادين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 03:30 مساءً - - الدكتور أحمد الأنصاري: استمرار الجاهزية الميدانية ورفع تجمعات المياه أولًا بأول لضمان السيولة المرورية

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتجفيف البؤر التي شهدت تجمعات للمياه وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتعامل مع آثار التقلبات الجوية وضمان انتظام الحركة المرورية بكافة القطاعات.

وشملت جولة المحافظ تفقد مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص في تقاطعه مع الطريق الدائري اتجاه المريوطية ومنزل الطريق الدائري بمناطق المنيب والبحر الأعظم إلى جانب محور الفريق كمال عامر وشارع جامعة الدول العربية بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية والعجوزة.

وخلال الجولة تابع المحافظ انتشار معدات وسيارات شفط المياه موجّهًا بسرعة الانتهاء من رفع كافة تجمعات المياه، مع التأكيد على عدم تأثر الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة بالمحاور الرئيسية والفرعية.

حرص المحافظ علي تقديم الدعم والاشادة لفرق العمل الميداني من العمال وفرق شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز تقديرًا لجهودهم وتواجدهم المستمر والعمل في تلك الظروف الجوية بما يضمن استمرار الأداء بكفاءة وسرعة الانتهاء من رفع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية.

كما كلّف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن وجود أية تجمعات لمياه الأمطار خاصة بالشوارع الداخلية وسرعة الاستجابة الفورية للتعامل معها ورفعها أولًا بأول، بما يضمن عدم تأثر الحركة اليومية للمواطنين .