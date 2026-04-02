ضبط (97) ألف مخالفة مرورية و57 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 03:30 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 97164 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة وموقف عشوائي والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص عدد 1305 سائقين وتبين إيجابية 51 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 677 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب ومخالفة شروط التراخيص وعوامل الأمن والمتانة، وفحص 102 سائق تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.