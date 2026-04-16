رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:23 مساءً -

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

محافظ البنك المركزي المصري .

وزير المالية (ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها)

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزير الصناعة .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .