رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:23 مساءً -
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
محافظ البنك المركزي المصري .
وزير المالية (ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها)
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير الصناعة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .