رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:23 مساءً -  

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

محافظ البنك المركزي المصري .

وزير المالية (ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها)

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزير الصناعة .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا