ممدوح عباس يعلن حضور ياسين منصور نهائى الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 11:28 مساءً - كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، عن حضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي يخوضها الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال عباس، عبر حسابه الرسمي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ياسين منصور، أكد خلالها الأخير حضوره المباراة النهائية كضيف، في خطوة تعكس قوة العلاقات التاريخية بين قطبي الكرة المصرية.

وشدد رئيس الزمالك الشرفي على أن العلاقة بين الزمالك والأهلي دائمًا ما اتسمت بالاحترام المتبادل، وكانت نموذجًا للروح الرياضية، بعيدًا عن التعصب والكراهية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الأجواء الإيجابية بين الناديين في مختلف المناسبات.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال يومي 9 و16 من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 في الجزائر، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 16 من ذات الشهر في القاهرة.