المتحدث العسكري ينشر برومو حكاية بطل.. وينشئ صفحة على تيك توك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 10:27 مساءً - نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة "، برومو لسلسة أفلام " حكاية بطل"، والتي تتناول سيرة شهدائنا الأبرار، بحيث تستهدف سرد وقائع العمليات، وكذلك ابراز الجانب الإنساني للشهيد سواء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية، كما ركزت سلسلة الأفلام على تقديم الصورة البطولية للشهداء، من خلال تسليط الضوء على لحظة الإستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية وإبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني .

وتذهب السلسلة إلى تقديم صورة شاملة لكافة من شاركوا في هذه الملحمة، حيث لم تقتصر على الضباط فقط، بل تناولت أيضًا قصص ضباط الصف والجنود، بالإضافة إلى الأهالي من قبائل سيناء الذين كان لهم دور محوري في دعم جهود مكافحة الإرهاب .

اعتمدت السلسلة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يساهم في إعادة تجسيد الوقائع بصورة واقعية ومؤثرة .

كما أنشأ مكتب المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صفحة على موقع " تيك توك"، بهدف استخدام كافة الادوات المتاحة للتوعية وايصال المعلومة لأكبر قدر، خاصة فئة الشباب.