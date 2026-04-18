رسميا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 يوم الجمعة المقبل بتقديم الساعة 60 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 09:34 مساءً -

تستعد جمهورية مصر العربية لبدء العمل بنظام "التوقيت الصيفي لعام 2026" رسمياً يوم الجمعة المقبل، الموافق 24 أبريل 2026. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينص على بدء التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

آلية التطبيق: تقديم الساعة 60 دقيقة

تعتمد آلية التحول إلى التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة؛ فبمجرد وصول الساعة إلى 12:00 منتصف ليل الخميس، تصبح الساعة 1:00 صباح يوم الجمعة. وقد اختارت الدولة يوم الجمعة لتنفيذ هذا التغيير كونه عطلة رسمية، مما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للتأقلم مع الوقت الجديد وتجنب أي ارتباك في مواعيد العمل أو المصالح الحكومية.

الأبعاد الاقتصادية: "مناورة" لترشيد استهلاك الطاقة

أوضح خبراء أن فلسفة العودة للتوقيت الصيفي تمثل "مناورة اقتصادية" تهدف إلى مواءمة النشاط البشري مع ساعات ذروة سطوع الشمس. ويساهم هذا النظام بشكل مباشر في:

تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية: مما يخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

توفير الوقود: تقليل كميات الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمة في محطات التوليد.

دعم العملة الصعبة: توفير مبالغ ضخمة كانت تخصص لاستيراد الوقود الإضافي لتغطية أحمال الكهرباء المسائية.

تاريخ العودة لنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مصر قد أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد فترة توقف دامت نحو 7 سنوات. ويهدف هذا القانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تعزيز جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.