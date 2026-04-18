ضبط المتهم بقتل تاجر مواشي في خلاف على شراء جاموسة بإحدى أسواق قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 09:34 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط متهم بقتل تاجر مواشي في مشاجرة نشبت أثناء شراء جاموسة، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع تاجر مواشي بطلق ناري بقرية الشعانية بنجع حمادي، أثناء مشاجرة نشبت خلال تواجد تاجر المواشي لشراء جاموسة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.