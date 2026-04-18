انطلاق أول جلسات الحوار المجتمعي لحزب الجبهة حول قانون الأحوال الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 10:27 مساءً - بدأت منذ قليل أولى جلسات الحوار المجتمعي حزب الجبهة الوطنية برئاسة د عاصم الجزار،، تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في ٢٦ مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية؛ والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة.. وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة، حيث شارك عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي؛ كما شارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.

فيما حضر عدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية من بينهم محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأسبق ونائب رئيس الحزب، الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ، وذلك بحضور عدد الخبراء والحقوقيين من بينهم مها ابو بكر المحامية

فيما أشاد الحزب بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل.. ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.